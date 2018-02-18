18/02/2018 20:37


Galatasaray'ın liderliği kısa sürdü

Kasımpaşa Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti

Karşılaşmanın 6. dakikasında Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta direk dibine giden topu kaleci Ramazan Köse, son anda kornere çeldi.

10. dakikada Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda Veigneau, meşin yuvarlağı çizgiden kornere çıkardı.

19. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Trezeguet'nin ortasında, ceza sahası içinde Diagne'nin kafayla arkaya aşırttığı topa gelişine Koita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topa buluşan Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

35. dakikada Selçuk'un uzaktan vuruşunda kaleci Ramazan topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Selçuk İnan'ın savunma arkasına pasında, kale sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda savunmada Omeruo topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı sahasında buluştuğu topla rakiplerinden sıyrılan Donk, topu sol tarafta müsait durumda bulunan Rodrigues'e çıkardı. Bu oyuncunun Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Veigneau'nun solda ortasına iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45+1. dakikada topla ceza sahası içine hareketlenen Mensah, Serdar Aziz'den sıyrılırken yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 45+3. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

51. dakikada Koita'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pavelka, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktasına çıkardı. Mensah'ın gelişine yerden vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

80. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol taraftan Veigneau'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde, altıpasın sağında bulunan Koita topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85. dakikada sağ kanattan hareketlenen ve Maicon'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın yerden pasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada Erden Derdiyok'un vuruşunda savunmadan dönen top altıpas üzerinde Gomis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Veigneau, topu çizgiden çıkardı.

Mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken sarı kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.


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