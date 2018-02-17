17/02/2018 07:29


Beşiktaş dev derbiye eksiklerle gidecek

beşiktaş

Süpr Lig'de dün akşam rakibi Atiker Konyaspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Pepe ve Talisca sarı kart görerek cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Konya deplasmanında 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, gelecek hafta yapılacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Pepe ile Anderson Talisca'yı da yitirdi.

Atiker Konyaspor müsabakası öncesinde üçer sarı kartı bulunan futbolculardan Pepe 39, Talisca ise 53. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.


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