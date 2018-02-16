16/02/2018 18:08


Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu

Atiker Konyaspor Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş rakibi Atiker Konyaspor'un evine konuk olacak

Atiker Konyaspor ve Beşiktaş takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede ilk 11'ler belli oldu

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Eto'o, Jahovic

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love


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