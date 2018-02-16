Atiker Konyasporlu eski futbolcu hayatını kaybetti
Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'da bir dönem forma giyen futbolcu Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti
Genç futbolcu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle birkaç gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.
Konyaspor'umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Mekânı cennet olsun…”