Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe rakibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor takımları arasında yarın akşam Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.