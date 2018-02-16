Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, rakibi Atiker Konyaspor'a konuk olacak
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da beIN SPORT1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren Albayrak, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Fofana, Samuel Eto'o, Adis Jahovic
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Pepe, Caner Erkin, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Vagner Love