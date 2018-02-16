16/02/2018 10:25


Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak

Atiker Konyaspor Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, rakibi Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da beIN SPORT1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren Albayrak, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Fofana, Samuel Eto'o, Adis Jahovic

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Pepe, Caner Erkin, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Vagner Love


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