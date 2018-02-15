'Cenk geri dönmek isterse kapımız sonuna kadar açık'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu

Devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un bir adaptasyon süreci geçirdiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Kolay değil. Orası Premier Lig tabii ki. Bir adaptasyon süresi var. Yurt dışından bize bir sürü kreatif futbolcu geliyor. Sonuç itibariyle onlar da burada adaptasyon süreci geçiriyorlar. Cenk’in de böyle bir süreci var. Cenk, hepsinden daha iyi olacak. Cenk gelmek isterse kapımız her zaman açık. Ama bu durum şartlara bağlı. Cenk orada başarılı olsun istiyoruz. Orada bizi temsil ediyor. Asıl önceliğimiz Cenk’in mutluluğu ve başarısı. Ama orada aradığını bulamaz, mutsuzsa ve gelmek istiyorsa evladımızdır ve kapımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.