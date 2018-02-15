15/02/2018 11:45


Emmanuel Eboue yuvaya geri dönüyor

Emmanuel Eboue

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue son günlerde maddi ve manevi anlamda zor günler geçiriyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve teknik direktör Fatih Terim döneminde daha önce Galatasaray forması giyen sağ bek oyuncu, verdiği bir röportajda eski eşiyle boşandıktan sonra maddi olarak kötü durumda olduğunu açıklamıştı. Terim’in o dönemde de yardımcılıklarını yapan Ümit Davala ve Hasan Şaş, Eboue ile bir araya geldi. Eboue’nin yaptığı açıklamalarından ardından Hasan Şaş ‘Eboue ile ilgileniyoruz’ açıklamasında bulunmuştu. Eboue'nin sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapması bekleniyor.


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