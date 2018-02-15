15/02/2018 11:41


Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın Atiker Konyaspor ve Beşiktaş takımları arasındaki mücadeleyle başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)


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