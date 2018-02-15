15/02/2018 07:49


Anadolu Efes potada Fenerbahçe Doğuş'u devirdi

Anadolu Efes

Potada PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe Doğuş'u 83-80'lık skorla devirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olurken, 5. dakikayı 13-8 üstün geçti. İlk çeyrekte üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında dışarıdan 5'te 5 ile oynayan Anadolu Efes, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 12-23. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 26-14 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Guduric ve Datome'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 19-26. Dunston ve Brown'ın pota altındaki etkili performansıyla toparlanan Anadolu Efes, Simon'un 16. dakikadaki isabetli atışıyla farkı yeniden çift hanelere (25-36) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş'un faul hakkını erken doldurmasını iyi değerlendiren ve üst üste çizgiye gelen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Dragic'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 42-58. Wanamaker'ın sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, 28. dakikada Vesely'nin basketiyle farkı yeniden tek hanelere çekti: 52-61. Melih Mahmutoğlu ve Guduric'in üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 23 saniye kala farkı 4 sayıya (61-65) indirse de Anadolu Efes, son periyoda 67-61 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikada Datome'nin 3 sayılık basketiyle farkı 1'e indirdi: 66-67. Oldukça çekişmeli geçen periyodun son bölümüne girilirken her iki takım da savunma sertliğini artırdı. Anadolu Efes, McCollum'un basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermezken, sarı-lacivertliler, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile skor üretti. Anadolu Efes, Simon ve Dragic'in üç sayılık basketleriyle son 2,5 dakikaya 5 sayı farkla üstün girdi: 76-81. Wanamaker'ın 39. dakikadaki isabetli atışıyla farkı tek hücuma indiren Fenerbahçe Doğuş, bitime 27 saniye kala Melli'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı yeniden 1 sayıya çekti: 80-81. Mücadelenin Anadolu Efes adına son hücumunda Simon serbest atıştan 2 sayı bulunca fark yeniden 3'e (80-83) çıktı. Son hücumu kullanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile skoru bulamayınca lacivert-beyazlılar sahadan 83-80 galip ayrıldı.

Maçın adamı Anadolu Efes formasıyla 23 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Dunston oldu.

 

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