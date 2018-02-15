Quaresma Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş Kulübü'nün Quaresma'ya verdiği disiplin cezaları nedeniyle Quaresma da Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş Kulübü, 2,5 sezonda 25 sarı, 3 kırmızı kart gören yıldız futbolcu Quaresma'ya disiplin talimatı gereğince 350 bin euro para cezası kesti. FIFA'ya başvurarak cezanın iptalini isteyen 34 yaşındaki futbolcu haksızlığa uğradığını iddia etti. Porto'ya dönen Aboubakar'ın da 400 bin euro ceza için aynı yolu izlediği belirlendi.

Portekizli yıldız geride kalan yaklaşık 2,5 sezonda performansıyla elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olsa da gördüğü kartlar nedeniyle birçok kez takımı zor durumda bıraktı. Siyah-beyazlı yönetim de disiplin talimatı gereğince 2015-16'da 12 sarı, 2 kırmızı; 2016-17'de 10 sarı ve bu sezon 3 sarı, 1 kırmızı kart gören 34 yaşındaki futbolcuya toplamda yaklaşık 350 bin euro para cezası uyguladı. Ricardo Quaresma'nın geçen sezon genelde oyundan alındıktan sonra teknik heyete karşı ortaya koyduğu ölçüsüz tepkileri de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya ağır bir fatura çıkardı.

Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2 milyon 100 bin euronun yanı sıra maç başına 4 bin euro kazanan Portekizli oyuncu, 350 bin euroluk cezaya karşı çıkarak, FIFA'ya başvurdu. FIFA'dan para cezasının iptal edilmesini isteyen Quaresma haksızlığa uğradığını ileri sürdü. Beşiktaş'la iletişime geçen FIFA'nın önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcunun başvurusunu karara bağlaması bekleniyor.