14/02/2018 19:56


Kış olimpiyatlarında madalya kazanan sporcu tehdit ediliyor

Kim Boutin

Kış Olimpiyatlarına katılan kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metre yarışında bronz madalya alan Kanadalı Boutin ölüm tehditleri alıyor

Kanadalı kayakçı Güney Koreli sporcunun diskalifiye olmasından sorumlu tutulup ölüm tehditleri aldı. Kanadalı Kim Boutin'in olimpiyatlarda madalya alma sevince kısa süre sonra kabusa dönüştü. Birçok Koreli, çarşamba günkü yarışmada rakibi Choi Min-jeong'un diskalifiye edilmesinden 23 yaşındaki Kanadalı sporcuyu sorumlu tuttu. Botun'in sosyal medya sayfasına tehdit mesajları yağdı. 'Kirli madalyan için tebrikler, Papa sana aldatmayı öğretmedi mi?' 'Eğer seni bulursam ölürsün' gibi mesajların ardından Boutin sosyal medya hesaplarını kapattı.

Kısa mesafeli hız pateni Korelilerin en sevdiği kış sporu durumunda. Koreliler, diğer kış sporlarında nazaran en çok madalyayı bu spordan kazanmış durumda. 500 metre yarışında altın madalyayı İtalyan Arianna Fontana, gümüş madalyayı Hollandalı Yara van Kerkhof kazanmıştı.

 


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