14/02/2018 19:51


Guardian gazetesinden dev maça özel analiz

Guardian

Bayern Münih ile Beşiktaş arasında 20 Şubat Salı günü oynanacak maç öncesi Guardian gazetesi bir analiz yayınladı

Beşiktaş’ın gruplarda sergilediği başarılı performansa vurgu yapan gazete, siyah-beyazlıların Porto, Monaco ve Leipzig’i geride bıraktığı yazdı. Beşiktaş’ta birçok kilit isim olduğu belirtilirken, Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından bu isimlerin artık 30 yaşı geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş’ı taşıyan isimlerin Atiba, Quaresma, Babel ve Pepe olduğu, Bayern Münih’in ise Carlo Ancelotti sonrası tırmanışa geçtiği belirtildi. Özellikle James Rodriguez'in Heynckess sonrası etkileyici bir performans sergilediği yazıldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş ile Almanya ekibi Bayern Münih arasındaki maçlar, 20 Şubat ve 14 Mart 2018’de oynanacak. Siyah-beyazlıların Bayern Münih ile deplasmanda yapacağı ilk maç, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45’te başlayacak. Beşiktaş, Vodafone Park’taki rövanşta ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Alman ekibini konuk edecek. Her iki maç da TRT’den canlı olarak yayınlanacak.


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