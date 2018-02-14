14/02/2018 19:21


Down sendromlu öğrencilerden Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

fenerbahçe

Fenerbahçeli sporcular Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerin antrenmanına engelli öğrenciler sürpriz bir ziyarette bulundu

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Skrtel ve Janssen’in tedavileri devam ederken Neto dinlendirme programı uygulandığı için idmanda yer almadı. Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper Potuk’un yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu’nda eğitim gören down sendromlu engelli öğrenciler ziyaret etti. Teknik direktör Aykut Kocaman engelli öğrencilerle yakından ilgilenirken forma imzalayıp fotoğraf çektirdi.


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