Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı yayın bilgileri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Paris Saint Germain arasında kıyasıya mücadele yaşanacak
Real Madrid ve PSG arasında oynanacak maç bu akşam Santiago Bernabeu'da başlayacak. Maçın hakemi İtalyan Gianluca Rocchi. Yardımcıları ise Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini. 22.45'te başlayacak Real Madrid - PSG maçını Tivibu Spor 2 kanalından izleyebilirsiniz.
İşte Real Madrid - PSG maçını yayınlayacak kanallar;
Sport 5, BT Sport Live, BeIN Sports, Sport 24, Super Soccer TV, AZTV, SportMax 2, Canale 5, Fox Sports, Armenia TV, Sky Sports, Canal + Sport, RCN Television, PPTV Sport China, Sina Sports, Teletica Canal 7, HRT 2, O2 TV, TV3 HD, Viasat, ERT 1, M4 Sports, MRT1, Canal 3, RTS 1, Kanal A, Teleclub Sport Live, Tivibu Spor 2