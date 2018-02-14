14/02/2018 10:51


Bafetimbi Gomis kariyerinde zirveyi yaşıyor

Bafetimbi Gomis

Daha önce Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Galatasaraylı yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılılarda altın sezonunu yaşıyor

Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. 

Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti. 

SÜRE BAKIMINDAN EN SKORER SEZON 

Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı. 

GOL ATTIĞI MAÇLARIN 10'UNDA GALİBİYET GELDİ 

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. 

KUPA BAŞARISI

Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.  Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu. 

 

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