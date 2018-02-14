ABD’li sporcunun olimpiyat kariyeri kötü bitti

Kariyerinin son olimpiyat yarışına çıkan Emily Sweeney dokuzun dönüş sırasında parkurun ortasına geçti ve kontrolünü kaybederek vücuduna sert darbeler aldı. Bunun üzerine Sweeney kızağını kaybetti ve geriye doğru düştü

Sağlık görevlileri sedyeyle hızla olay yerine gelirken Sweeney iyi olduğunu söylemesine rağmen acilen hastaneye kaldırıldı.Gözyaşları içinde kalan Amerikalı kızakçının olimpiyat kariyeri böylece sona ermiş oldu. Hastaneden yapılan açıklamada sporcunun durumunun iyi olduğu ancak kontrollerinin devam edeceği bildirildi.