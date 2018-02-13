Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenebrahçe arasındaki yarı final ilk mücadelesi 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.
SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ
SPOR TOTO SÜPER LİG
-23. Hafta-
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
-24. Hafta-
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
-26. Hafta-
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)