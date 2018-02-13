13/02/2018 17:00


Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenebrahçe arasındaki yarı final ilk mücadelesi 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ

SPOR TOTO SÜPER LİG

-23. Hafta-

25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

-24. Hafta-

5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

-26. Hafta-

17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

 

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