Emmanuel Eboue Galatasaray'a geri mi dönüyor

Son dönemlerde zor günler geçiren Galatasaray’ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue İstanbul’a geldi

Fatih Terim’in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve kulübünün tercümanlarından Mert Çetin, Senegalli oyuncuyla Florya’da bir araya geldiler. Ümit Davala ve Hasan Şaş bu görüşmeyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Davala, gerçekleştirilen görüşmede çeklien fotoğrafı paylaşarak altına “Eski dostumuzla buluşma…#emmanueleboue” iletisini paylaştı.

Hasas Şaş da aynı fotoğrafın altına “Yemekteyiz” notunu düşerek Eboue ile bir araya geldiklerini belirttiler.