13/02/2018 11:01


Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı

Saito

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından doping yaptığı tespit edilen Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito 2018 Kış olimpiyatlarından men edildi

CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi.Açıklamada, henüz olimpiyatlarda yarışmayan Saito'nun cezası nedeniyle herhangi bir müsabaka sonucunun etkilenmediği belirtildi. Japon sporcu, doping nedeniyle 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edilen ilk isim oldu.


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Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı
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