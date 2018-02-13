13/02/2018 10:58


Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda oynanacak

Beşiktaş Bayern Münih maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor

Beşiktaş ve Bayern Münih arasında Allianz Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20 Şubat 2018 Salı akşamı, Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak.

Rövanş maçı ise 14 Mart 2018 Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan rövanş maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Her iki mücadelenin de TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.


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