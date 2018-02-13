13/02/2018 10:54


Bursasporlu Moussa Sow Galatasaray maçına yetişecek mi

Moussa Sow

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Akhisarspor'a karşı forma giyemeyen Bursasporlu futbolcu Moussa Sow'un ligin 23. haftasındaki Galatasaray mücadelesine yetişeceği öğrenildi

Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow’un kulüpten özel izin alarak Katar’a gittiği bildirildi. Katar’daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa’ya döneceği öğrenildi.

Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor’un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow’un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.


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