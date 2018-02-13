13/02/2018 08:01


Futbolcuların alacakları hakkında ilk kez konuştu

Abdurrahim Albayrak

Dün akşam Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından açıklama yapan Abdürrahim Albayrak, futbolcuların alacakları ile ilgili önemli iddialarda bulundu

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, kulübün sorunları için büyük çaba harcadıklarının altını çizerken futbolcuların alacakları ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Albayrak'ın konuyla ilgili açıklaması: 'Mustafa Cengiz ve ekibi, hepimiz efor harcıyoruz. Çok ciddi sorunlarımız var. Geldiğimizden beri birçok sorunu hallettik. Geçen yemekte futbolcu kardeşlerimiz, ‘Neden televizyonda futbolcular 4 aydır para alamıyor diyorsun' dedi. ‘Hayır, 7 aydır para alamıyoruz. İlk siz yatırdınız' dediler. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Hoca ile toplantılar yapıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bize destek olan 77 tane locadan 17'si paraya çevrildi. 60 tane kaldı. Yarın 3 tanenin daha parası yatacak.'


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