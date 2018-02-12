Süper Toto Süper Lig'de lider değişti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında rakibi Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti

Geçtiğimiz haftanın aksine oyunda daha hakim ve baskıcı olan sarı kırmızılılar, rakibi Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Böylece Galatasaray 44 puan ile ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı ekip maçın 14. dakikasında öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yarı sahasında Donk'tan aldığı topla ilerleyen Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

38. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0

43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında her iki takımın da çabası başka gol getirmedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.