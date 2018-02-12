12/02/2018 21:13


Süper Toto Süper Lig'de lider değişti

Galatasaray Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında rakibi Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti

Geçtiğimiz haftanın aksine oyunda daha hakim ve baskıcı olan sarı kırmızılılar, rakibi Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Böylece Galatasaray 44 puan ile ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı ekip maçın 14. dakikasında öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yarı sahasında Donk'tan aldığı topla ilerleyen Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

38. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0

43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında her iki takımın da çabası başka gol getirmedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

 
İlgili Haberler
Cenk Tosun

Everton teknik direktöründen Cenk Tosun'a kötü haber

Neymar

Neymar Real Madrid'e mi gidiyor

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vuran kare

McMorris

Ölümden dönen sporcu olimpiyatlarda madalya kazandı

Son Dakika Haberleri
On Numara çekiliş

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 12 Şubat 2018

almanya ve türkiye

Almanya'dan açıklama 'Deniz Yücel'in tutukluluğu ilişkileri zedeliyor'

binali yıldırım

Yıldırım ve Merkel görüşmesinin tarihi belli oldu

afrin şehitleri

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana kaç asker şehit oldu

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam