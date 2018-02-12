12/02/2018 13:05


Everton teknik direktöründen Cenk Tosun'a kötü haber

Cenk Tosun

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun’a teknik direktör Sam Allardyce’dan kötü haber geldi

Everton ile Crystal Palace arasında oynanan karşılaşmanın ardından Cenk Tosun ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Allerdyce, Cenk’in henüz kadroda yer alamayacağını açıkladı. Takımın gol yollarındaki sıkıntıyı aşmak için büyük ümitlerle transfer adilen Cenk Tosun son haftalarda takımda forma şansı bulamıyor.

Crystal Palace mücadelesinde oyuncu değişiklik hakkını Cenk’ten yana kullanmayan Sam Allerdyce tribünlerden tepki almıştı.

İşte Sam Allerdayce’ın Cenk Tosun ile ilgili yaptığı o açıklama: ‘Cenk Tosun’u bir süre ilk 11 başlatmayı düşünmediğini belirten Allardyce, ‘Tosun, Premier Lig’e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak’ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ligde sıkıntılı bir durumdayız. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk’i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk’in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu. Ama dediğim gibi bizim için ilk öncelik Premier Lig’deki yerimizi sağlama almamız. O gün geldiğinde onu sahaya süreceğiz. Bu hafta sonunda Orta Doğu’da sıcka bir iklimde kampa gireceğiz. Bu ara onun kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak.’


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