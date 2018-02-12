12/02/2018 11:01


Neymar Real Madrid'e mi gidiyor

Neymar

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Marcelo, yaptığı açıklamada Neymar'ın Real Madrid'de oynaması gerektiğini dile getirdi

Marcelo Neymar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence Neymar bir gün Real Madrid forması giyecek. Neymar, Real Madrid için yeterli bir oyuncu. Buraya gelmesi harika olur. Bence en iyi oyuncular bu kulüpte oynamalı" 

"Herkes PSG maçını bekliyor. Harika oyunculara sahip bir rakibimiz var. Ancak Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihi inanılmaz."

RONALDO MUTSUZ DEĞİL

"Ronaldo mutsuz olsaydı burada olmazdı. Ekibe yardım etmek için her şeyi yapıyor. Mutsuz olduğunu sanmıyorum."

 

Neymar
Neymar Real Madrid'e mi gidiyor
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