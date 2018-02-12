12/02/2018 08:25
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vuran kare
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı
Spor Toto Süper Lig'in önemli haftasında Fenerbahçe, rakibi Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skor ile mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye kritik galibiyeti getiren goller ise Fernandao'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, 32 ve 56. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puan getirdi. İki takım arasında oynanan karşılaşmada sahaya atılan 'emzik' dikkat çekti.