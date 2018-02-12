12/02/2018 08:17


Ölümden dönen sporcu olimpiyatlarda madalya kazandı

McMorris

Geçtiğimiz yıl antrenman sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Kanadalı snowboard sporcusu Mark McMorris, bu yıl düzenlenen Kış olimpiyatlarında bronz madalyanın sahibi oldu

Antrenman yaptığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan ve uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren McMorris, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen olimpiyatlarda elde ettiği madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl mart ayında ülkesindeki bir kayak merkezinde geçirdiği bu kazanın ardından spora dönmesi dahi zor gözüken 24 yaşındaki sporcu, erkekler snowboard slopestyle kategorisinde yarıştığı olimpiyatlarda 85,20 puanla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Vücudu 16 yerden kırılmıştı

McMorris, kazadan sonra 1,5 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından helikopterle hastaneye kaldırılmış ve genç sporcunun vücudunun çeşitli yerlerinde 16 kırık meydana gelmişti.

Uzun süre komada kalan McMorris, başından geçen olayı büyük bir araba kazasına benzettiğini belirterek, "Hareketimi çalışırken ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Uzun süre kurtarılmak için bekledim. Tüm bekleme sürecini hatırlıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Ağaca çarptıktan sonra hareketsiz yatarken bir daha snowboard yapamayacağımı ve öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı.


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