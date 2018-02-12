12/02/2018 07:34


Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, rakibi Antalyaspor'u evinde konuk edecek

Türk Telekom Arena Stadında bu akşam saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

 

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