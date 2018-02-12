Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, rakibi Antalyaspor'u evinde konuk edecek
Türk Telekom Arena Stadında bu akşam saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.