12/02/2018 07:31


Gomis'in Afrin şehitleri için yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

Gomis'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, Afrin'de geçtiğimiz gün şehit düşen 11 askerimizin isimleri ve Türk bayrağı yer aldı. Gomis'in paylaşımında, "Başın sağ olsun Türkiyem" yazısı bulundu.

Bafetimbi Gomis, paylaşımında, "Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok takipçisi de yorumlarla Gomis'e teşekkür etti.

 


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