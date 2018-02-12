12/02/2018 07:27


Cengiz Ünder gollerini attı, Mehmetçik'i unutmadı

Cengiz Ünder

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 24. haftasında Roma, rakibi Benevento'yu 5-2'lik skorla mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder 2 gol atıp bir de asist yaparak büyük beğeni topladı

Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Benevento, 7. dakikada Guilherme Costa Marques'in attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip, 26. dakikada Federico Fazio'nun fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya milli futbolcu Cengiz Ünder adeta damgasını vurdu. Roma, 59. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Edin Dzeko'nun topu filelere göndermesiyle 2-1 öne geçti.

Ardından milli futbolcu Cengiz Ünder, 62 ve 75. dakikalardaki golleriyle takımını 4-1 üstün konuma getirdi. Benevento'dan Enrico Brignola'nın 76. dakikadaki golüyle 4-2 olan maç, Roma'dan Gregoire Defrel'in 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle 5-2 sona erdi.

Roma'nın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, 82. dakikada yerini Daniele De Rossi'ye bıraktı.

Bu sonuçla Roma, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki Benevento, 7 puanda kaldı.

CENGİZ'DEN MEHMETÇİK'E DESTEK

Milli futbolcu, Roma'nın 5-2 kazandığı maçta, attığı ilk golden sonra asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.Roma da Cengiz Ünder'in gollerini resmi Twitter hesabından Türk bayraklı paylaşımıyla duyurdu.Ayrıca başkent ekibi, ilk golünün ardından Cengiz Ünder'in asker selamı fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabından maçın sonucunu da milli futbolcunun fotoğrafıyla yayımladı.


Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder
HDP'li Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlatıldı
polis kaza
Polis aracıyla zırhlı araç çarpıştı 1 polis şehit
afrin operasyonu
TSK'dan Afrin operasyonunun 24. günüyle ilgili son dakika açıklama
Kadir İnanır
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
CHP
CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
İlgili Haberler
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vuran kare

McMorris

Ölümden dönen sporcu olimpiyatlarda madalya kazandı

Galatasaray Antalyaspor

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Bafetimbi Gomis

Gomis'in Afrin şehitleri için yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder

HDP'li Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlatıldı

polis kaza

Polis aracıyla zırhlı araç çarpıştı 1 polis şehit

afrin operasyonu

TSK'dan Afrin operasyonunun 24. günüyle ilgili son dakika açıklama

Kadir İnanır

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam