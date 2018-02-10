Beşiktaş kalecisi Denys Boyko’yu kiraladı

Beşiktaş Ukraynalı kaleci Denys Boyko’yu sezon sonuna kadar Dynamo Kiev’e kiralık gönderdi

Boyko’nun kiralandığını Dynamo Kiev kulübü resmi olarak kendi sitesinden duyurdu ve Boyko’ya hoşgeldin mesajı yayınladı.Beşiktaş’a 2016 Ocak transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dahil olan Boyko istenilen performansı gösteremediği için 2 sezondur başka takımlara kiralanıyor. Yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alan Ukraynalı kalecinin Beşikltaş ile 2.5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.