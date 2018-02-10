10/02/2018 11:21


Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

Serdar Aziz

Ziraat Türkiye Kupasında Atiker Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlanmıştı. Aziz'in sağlık durumu hakkında güzel haber geldi

Mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü de atan Serdar Aziz, karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kaldı, ardından bir süre daha maça devam etti ve sonra tekrar ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerini Maicon'a bırakan milli oyuncunun durumunun yapılan kontrollerin ardından ciddi olmadığı anlaşıldı. Bu sabah yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Serdar Aziz'in pazartesi günkü Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.


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