10/02/2018 11:07
Bayern Münih Schalke 04 maçı canlı yayın bilgileri
Futbolseverlerin merakla beklediği Bayern Münih ve Schalke 04 takımları arasında bugün oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu
Allianz Arena'a oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20:30'da başlayacak. Tobias Stieler'in düdük çalacağı zorlu mücadeleyi Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor. İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Bayern Münih deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Bayern Münih ve Schalke 04 arasındaki son 10 maçta Schalke 04 hiç kazanamadı.