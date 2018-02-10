Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Başakşehir, rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Arda Turan, Adebayor.