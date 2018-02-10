10/02/2018 11:04


Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Medipol Başakşehir Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Başakşehir, rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Arda Turan, Adebayor.


Serdar Aziz
Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme
Beyazıt Öztürk
Beyaz'ın Tarkan taklidi sosyal medyayı salladı
General Mobile GM8
General Mobile GM8'in özellikleri ve fiyatı nedir
Bayern Münih Schalke 04
Bayern Münih Schalke 04 maçı canlı yayın bilgileri
Medipol Başakşehir Fenerbahçe
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
İlgili Haberler
Serdar Aziz

Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

Bayern Münih Schalke 04

Bayern Münih Schalke 04 maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Karabükspor

Beşiktaş Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri

cenk tosun

Everton'da Cenk Tosun seferberliği

Son Dakika Haberleri
Beyazıt Öztürk

Beyaz'ın Tarkan taklidi sosyal medyayı salladı

General Mobile GM8

General Mobile GM8'in özellikleri ve fiyatı nedir

Arda Turan

Bomba evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı

şam

İsrail uçağı düşürüldü art arda patlama sesi duyuluyor

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam