Everton'da Cenk Tosun seferberliği
Devre arasında Beşiktaş'tan Everton Kulübüne transfer olan Cenk Tosun için Everton Menajeri devreye girdi. Menajer, formasını Niasse'ye kaptıran Tosun'u yeniden ilk 11'e almaya hazırlanıyor
Everton, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun’un sonradan oyuna girdiği maçta Arsenal’e 5-1 yenilerek bozguna uğramıştı. Bu sonucun ardından takımda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanan Everton Menajeri Sam Allardyce, Crystal Palace maçında Niasse’ın yerine Cenk Tosun’u ilk 11’de başlatmaya karar verdi.
Sam Allardyce, kanatlarda ise Sigurdsson ve Theo Walcott’a forma şansı verecek. Everton’da Wayne Rooney ise Cenk Tosun’un arkasında görev yapacak. Everton-Crystal Palace maçı yarın TSİ 18.00’de oynanacak.