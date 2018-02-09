09/02/2018 08:48


Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadeleleri bu akşam başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

 


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