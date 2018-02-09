Çarpıcı iddia Galatasaray Gomis'i satıyor mu

Geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi Stoke City’e satan sarı kırmızılı kulüp bu kez golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'i gözden çıkardı

Galatasaray'da yönetim 33 yaşındaki forvet için Çin’den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirmeye aldı.Yapılan görüşmeler sonrası anlaşma aşamasına gelen G.Saray yönetiminin ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferi önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi.

Yeteri kadar koşmadığı gerekçesiyle yedek kulübesinde oturacağı konuşulan tecrübeli golcünün Çin’den gelen yıllık 7 milyon euroluk teklife sıcak baktığı da öğrenildi. Devre arasında mutlaka forvet transferi isteyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 33 yaşındaki golcünün satılması konusunda henüz net bir karar vermiş değil.