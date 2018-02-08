08/02/2018 16:07


O kulüp Yılmaz Vural'ı renklerine bağladı

Yılmaz Vural

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor sezon sonuna kadar teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirtti. Vural ile üç aylık dönemde çalışacaklarını ifade eden Bozbağ, "Hocanın altı da yardımcısı olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.


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