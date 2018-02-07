Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe, rakibi Akın Çorap Giresun ile mücadele edecek

Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresun’un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek.