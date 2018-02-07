07/02/2018 12:47


Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe, rakibi Akın Çorap Giresun ile mücadele edecek

Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresun’un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek.

 

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