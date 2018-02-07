07/02/2018 12:17


Enes Kanter Türkoğlu'na hakaret iddiasıyla yargılanacak

Enes Kanter

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen Enes Kanter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yagılanacak

Kanter hakkında İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

İddianamede Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 


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