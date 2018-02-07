07/02/2018 12:08


Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Galatasaray Atiker Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, yarın akşam rakibi Atiker Konyaspor'u sahasında konuk edecek

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.


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