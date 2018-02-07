TFF Fenerbahçe Yıldırım ve Kocaman'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınana karara göre Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım ve takımın teknik direktörü Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat'ta oynanan Gençlerbirliği maçında taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı ile bir gün sonra resmi sitede yer alan açıklama nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.Sitedeki açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın PFDK'ya tedbirsiz olarak sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Gençlerbirliği maçında sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçe gösterilerek tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevki gerçekleşti.