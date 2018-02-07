07/02/2018 08:05


Çarşı Grubu kayıp Ecem için devreye girdi

ECEM balcı

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 17 yaşındaki Ecem Balcı, göğüs kanseri nedeniyle ameliyat edildi. 5 Ocak'ta evinden ayrılan Balcı, bir daha eve geri dönmeyince Çarşı Grubu da devreye girdi

Baba Gökhan Balcı, kızının Gölcük'teki erkek arkadaşına WhatsApp'tan, eski eşi Esra Ercömert'in erkek arkadaşı Süleyman Kara'yı kastederek, "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk. 'Bu tacı sana vereceğim' dedi. O'nunla buluşacağım" şeklinde mesajı yazdığını belirledi. Gözaltına alınan ve Ecem ile ilgili bir bilgisi olmadığını öne süren Kara, başka suçtan tutuklandı.

On gün süren aramalardan sonuç alınamayınca anne Ercömert 14 Ocak'ta Kandıra Kartalkayası mevkisinden denize atlayarak intihar etti.

CEZAEVİNDE İFADESİ ALINDI

Ercömert'in intiharı sonrası, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü, Ecem için özel ekip kurdu. Özel ekip, savcılık izniyle cezaevine giderek, Süleyman Kara'nın ifadesini aldı. Anne ve kızının cep telefon kayıtlarının incelenmesi de devam ediyor.

ÇARŞI GRUBUNDAN VİDEO

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ecem'in bulunması için, takımın taraftar grubu Çarşı da çaba gösteriyor. Ecem'in bir videosunu hazırlayarak sosyal medyadan yayımlayan Çarşı grubu, genç kızı gören ya da yerini bilenlerden polise veya yakınlarına haber vermesini istedi. Ancak aradan geçen 1 aya rağmen Ecem'e henüz ulaşılmadı.


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