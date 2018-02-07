TFF Emre Belözoğlu'nu cezalandırmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya sevk edilen kulüpler ve isimler açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Galatasaray ve Atiker Konyaspor kulüpleri de “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan karşılaşmada hakem Halis Özkahya’ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu’nun ise sevkine gerek görülmedi.