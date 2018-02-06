06/02/2018 11:03


Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolcu kaza geçirdi

Bruno Peres

Adı bir dönem Galatasaray ile anılan İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Bruno Peres dün trafik kazası geçirdi

Sky Sports’un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan Bruno Peres, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24’üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna alınmadı.Kaza öncesi içki kullandığı iddia edilen Peres’in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği biliniyor.

27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor. Bruno Peres’in adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

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