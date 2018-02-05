05/02/2018 11:26


Gençlerbirliği Beşiktaş kupa maçı canlı yayın bilgileri

Gençlerbirliği Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, rakibi Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Karşılaşma yarın akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve ATV kanalından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.

 

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