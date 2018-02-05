05/02/2018 11:06


Cengiz Ünder'in golü İtalya basınında yankı uyandırdı

Cengiz Ünder

Verona ile Roma takımları arasında oynanan karşılaşmada gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya basınında yankı uyandırdı

İtalya basını Sarı-kırmızılılardaki ilk golünü atan 20 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

EUROSPORT ITALIA

Türk futbolcu 43. saniyede attığı nefis golle tabuları yıktı. Serie A'da ilk gol unutulmaz. Cengiz bu tabuyu yıkmak için çok istekliydi. Maçın en iyi oyuncusuydu. Roma'yı uykusundan uyandırdı, takımının ligde tekrar gülmesini sağladı.

IL SUSSIDIARIO

Sonunda beklenen an geldi. Ancak bu beklenen an beklenmedik bir zamanda geldi! Cengiz Ünder 45. saniyede araya girerek topu kaptı ve filelere gönderdi. Topu ayağına aldıktan sonra ne aylardır gol atamamanın baskısı ne de başka bir şey.. Kale karşısındaydı ve sadece vurdu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Cengiz Ünder kendi çabasıyla golü yarattı ve takımına galibiyeti hediye etti. Onun golüyle kazanan Roma Şampiyonlar Ligi potasına yaklaştı 43. saniyeden sonra Türk futbolcunun attığı gol, 23. hafta maçının skorunu belirledi. Böylece Roma, Inter’i kadraja aldı.

INTER NEWS

Cengiz Ünder’in ilk dakikada attığı gol takımının kazanmasını sağladı. Roma böylece bir puan geride Inter’in ardında sıralandı.

IL TEMPO

Türk futbolcu Cengiz Ünder yeni kulübündeki ilk aylarını uyum sağlamak adına geçirdi. 43. saniyede beklenmedik bir şekilde araya girip topu kaptı ve golünü attı, sonunda başrole çıkmayı başardı.

GIALLOROSSl

Çok güzel bir gol attı ve aynı zamanda bu golle skoru belirledi. İlk sevincini yaşadı. Sezonun ikinci yarısında daha önemli görevler üstlenecek.

AS ROMA (resmi internet sitesi)

Cengiz Ünder attığı golle fark yarattı, galibiyeti getiren isim oldu. Bu golle hem üç puanı getirdi hem de yeni kulübünde hesabını açtı.

UEFA.com 

Başakşehir'in eski futbolcusu İtalya’da ilk golünü attı. Bu galibiyetle Roma haftalar sonra ligde kazanarak Inter’e yaklaştı.


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