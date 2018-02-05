Milli futbolcu Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma formasıyla rakibi Verona'ya karşı ilk golünü kaydetti

İtalya Birinci Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Verona, ligin 23. haftasında Roma'yı ağırladı. Cengiz Ünder, 43. saniyede ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla sezon başında transfer olduğu Roma'daki ilk golüne imza attı.

Oyundaki yerini 70. dakikada Gerson'a bırakan Cengiz, böylece yeni takımıyla çıktığı 16. resmi maçta golle tanıştı.Roma, Pellegrini'nin 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 5. sıradaki Roma, puanını 44'e çıkarırken, 19. basamaktaki Verona, 16 puanda kaldı.