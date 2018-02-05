Galatasaraylı taraftarların tepkisine Arda'dan şaşırtan yanıt
Galatasaray Kulübü oyuncularını havalimanında karşılamak isteyen taraftarlar Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaşınca Arda Turan'a tepki gösterildi. Arda ise verilen tepkilere gülerek karşılık verince ortalık karıştı
Bir grup Galatasaray taraftarı, Sivasspor'a 2-1 mağlup olan takımlarına moral verme amacıyla Atatürk Havalimanına gitti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı. Taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Arda'nın tepkilere gülerek karşılık vermesi dikkat çekti.